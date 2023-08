CONFERENCE, Le formazioni di Debrecen-Rapid Vienna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Alle 21:00 scenderanno in campo al Nagyerdei Stadion, Debrecen e Rapid Vienna, che dopo lo 0-0 dell'andata si giocheranno il tutto per tutto in Ungheria. La Fiorentina seguirà la gara con grande attenzione, perché la vincitrice sarà l'avversaria dei viola ai preliminari di Conference. Queste intanto le scelte ufficiali dei due allenatori:

DEBRECEN (4-2-3-1): Megyeri, Kusnyir, Drešković, Romanchuk, Manrique; Lagator, Lončar; Szécsi, Dzsudzsák, Joao De Oliveira; Dor. Babunski. All. Srdjan Blagojevic



RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl, Schick, Querfeld, Cvetkovic, Auer; Sattlberger, Oswald, Kerschbaum; Seidl, Burgerstaller, Grull. All. Zoran Barisic