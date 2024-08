CONFERENCE, Le avversarie dei viola: evitato il Chelsea

FirenzeViola.it

Ci siamo. Pochi istanti fa la Fiorentina ha conosciuto il suo cammino nel maxi girone della Conference League. Sei gare contro sei avversarie diverse (tre da giocare in casa e tre in trasferta, qui i dettagli della nuova Conference), per un maxi-girone da 36 in cui i viola dovranno arrivare tra le prime otto per staccare direttamente il pass per gli ottavi. Nessuna big sul cammino dei ragazzi di Palladino, evitati anche gli unici spauracchi della prima fascia - Betis e Chelsa- dalle 'teste di serie' è uscito invece il Lask, terzo nell'ultimo campionato austriaco. Queste le sei avversarie, da precisare come ancora il calendario non sia stato fatto e come l'ordine degli incontri non sia deciso:

Lask -Austria- (in casa)

Apoel -Cipro- (fuori casa)

Vitoria Sc - Portogallo- (fuori casa)

The New Saints -Galles- (casa)

St. Gallen -Svizzera- (fuori casa)

Pafos -Cipro (casa)