CONFERENCE, Il programma: c'è Betis-Copenaghen

Seconda giornata di Conference League in programma oggi: si parte alle 16.30 da Reykjavik, dove il Vikingur ospita il Cercle Brugge. In tutto saranno diciotto le gare di oggi. Oltre a St. Gallen-Fiorentina (fischio d'inizio ore 18.45) da segnalare anche, alla stessa ora, Panathinaikos-Chelsea, mentre l'altro match di cartello si gioca al Benito Villamarin di Siviglia, dove alle 21 scendono in campo Real Betis ed FC Copenaghen. Qui di seguito la lista delle gare:

Conference League - Fase Campionato

16:30 Vikingur Reykjavik vs Cercle Brugge

18:45 APOEL vs Borac Banja Luka

18:45 Celje vs Basaksehir

18:45 Djurgarden vs Guimaraes

18:45 Gent vs Molde

18:45 Hearts vs Omonia

18:45 Jagiellonia vs Petrocub

18:45 Larne vs Shamrock Rovers

18:45 Panathinaikos vs Chelsea

18:45 SK Rapid vs Noah

18:45 St. Gallen vs Fiorentina

21:00 Betis vs FC Copenhagen

21:00 HJK vs Din. Minsk

21:00 Mlada Boleslav vs Lugano

21:00 O. Ljubljana vs LASK

21:00 Paphos vs Heidenheim

21:00 TNS vs FC Astana

21:00 TSC vs Legia