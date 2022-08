CONF. LEAGUE, Orario e biglietti del match d'andata

La Fiorentina affronterà il Twente nel turno preliminare di Conference League, per accedere alla fase a gironi della competizione europea. Il match di andata si disputerà al Franchi giovedì 18 agosto alle ore 21:00. La Fiorentina ha da poco messo in vendita i biglietti sul proprio sito ufficiale. Questa la tabella prezzi per il match con la nota ufficiale dal sito della Fiorentina:

Giovedì 18 agosto alle ore 21.00, la Fiorentina si gioca l’ingresso ai gironi di Conference League nella gara di Andata contro gli olandesi del Twente. La vendita dei biglietti avrà inizio venerdì 12 agosto alle ore 15.00 e si svolgerà in una unica fase. Gli abbonati al campionato avranno a disposizione il prezzo ridotto di prelazione fino mercoledì 17 agosto (senza diritto al posto del campionato). Per questa gara la Curva Ferrovia non sarà disponibile all’acquisto.