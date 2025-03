Conceiçao indica al Milan la via per uscire dalla crisi: "Vincere, vincere, vincere"

Il Milan domani affronterà la Lazio, sfida che anche la Fiorentina osserverà con attenzione visto che le due squadre sono dirette avversarie per l'Europa. Il tecnico rossonero, Sergio Conceiçao, dopo l'uscita in Champions e le sconfitte in campionato cerca riscatto e indica la ricetta scaccia crisi: "Non possiamo aggrapparci alle piccole sfortune, la vita è così. Dobbiamo lavorare su quello che non va e portare risultati, non c'è altra via. Dobbiamo vincere, vincere, vincere"

"Sappiamo la responsabilità ed il momento - ammette l'allenatore in conferenza stampa - siamo coscienti di cosa è accaduto o per errori nostri o per errori di qualcuno che non possiamo controllare: il risultato è stato negativo. Non ci sto a perdere. La mia angoscia è la stessa angoscia dei tifosi. Qualche sfogo, qualche situazione a fine partita è collegata a questo e a questa voglia di vincere".