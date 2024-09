COMUZZO, Palladino la mia fortuna. Noi dietro a Gud

Fonte: Radio Bruno

Il difensore viola Pietro Comuzzo, ha parlato in un'intervista del momento attuale in casa Fiorentina: "È una settimana importante. Arriviamo domenica a giocare il derby contro l’Empoli ed è una partita che può essere un punto di svolta per l’inizio della nostra stagione. Abbiamo fatto così e così finora. Siamo riusciti a prenderci 3 punti dalla Lazio che sono importantissimi. Ora dobbiamo lavorare sempre di più per prenderci i punti che ci meritiamo. La vittoria aiuta sempre. Presa anche quasi all’ultimo è stata una sorta di liberazione per tutti noi”.

Sei l'unico 2005 in viola... "Mi reputo tanto fortunato. Sono sicuro che il lavoro ripaga sempre. Cerco di rimanere sempre con i piedi per terra. Palladino è stata la mia fortuna. Vede qualcosa in me e posso solo ringraziarlo. Cerco di ripagarlo facendo il meglio possibile. Credo abbia visto in me il fatto che riesco a rimanere sempre concentrato. Gioco semplice e in fase difensiva cerco di essere il più aggressivo possibile".

Su Gudmundsson: "Un giocatore così ci aiuta tanto per la fiducia. È un giocatore che può cambiare la partita e trascina dietro il resto della squadra. Noi gli andiamo dietro”.

Su Commisso: "Il presidente quando mi vede mi saluta sempre. Dopo la scomparsa di mia mamma è stato il primo a farmi le condoglianze. È una persona squisita. Per lui vedere un giovane partire dall’Under 15 e arrivare fin qui è una grande soddisfazione sicuramente”.