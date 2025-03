Comuzzo, decimo nella classifica dei centrali più preziosi in Serie A

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei difensori centrali più preziosi della Serie A. In questa speciale graduatoria c'è anche un calciatore della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Il classe 2005 friulano si trova, insieme a Ndicka, Gatti, Kossounou e Beukema, al decimo posto con un valore di 25 milioni di Euro. Primato che appartiene a Bastoni. Il difensore dell'Inter ha un valore stimato di 80 milioni. Secondo gradino del podio per Bremer della Juventus (50 milioni), mentre medaglia di bronzo per Buongiorno del Napoli (35 milioni). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica compoleta: