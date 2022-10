COMPAGNONI, Ritrovare Cabral non sarebbe male

Il noto telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato così della Fiorentina e della gara con la Lazio: "Il risultato è bugiardo, la Lazio non ha asfaltato la Fiorentina. In questo momento i viola hanno due grossi problemi: uno è di testa, la squadra non è serena ed è sfiduciata, e l'altro riguarda il fatto che non sono stati sostituiti al meglio i due migliori giocatori dell'anno scorso, ovvero Torreira e Vlahovic. Nel mercato di gennaio la società qualcosa dovrà fare, o un regista o un centravanti. Ritrovare anche Cabral, che comunque ti dà un punto di riferimento davanti, da qui alla sosta non sarebbe male, la Fiorentina deve passare il girone e salvare il salvabile in campionato. A inizio stagione io avevo qualche perplessità sul mercato: i giocatori che sono arrivati non vuol dire che non sono validi. A me piace tanto Jovic, anche Barak solo che adesso gioca in un ruolo non suo. Amrabat non è un regista, in questo progetto tattico però tanti giocatori ci entrano come i cavoli a merenda. Italiano secondo me non è entusiasta della rosa attuale, ne parlerà con la società sicuramente. Poi ripeto, i giocatori singolarmente mi piacciono ma non ci stanno nel 4-3-3. Forse è quasi doveroso adesso proseguire su una strada, quella più sicura. Più in là ci potrà essere probabilmente anche un cambio a livello tattico. Il tecnico lo vedo lucido, anche se è un po' in difficoltà".

Sulle prossime partite della Fiorentina contro Lecce e Hearts: "Non bisogna commettere l'errore di pensare che domani sia tutto facile. Italiano è un martello e questo secondo me non accadrà. Contro il Lecce non è facile, però la Fiorentina ha bisogno di continuità di risultati e di questo ne soffre un po' mentalmente".