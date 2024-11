COMO-FIORENTINA, Arbitra Marchetti. Mariani al Var

FirenzeViola.it

L'Aia ha comunicato stamani quali saranno le squadre arbitrali protagoniste nel weekend di Serie A. Il tredicesimo turno di campionato vedrà la Fiorentina scendere in campo a Como dopo più di vent'anni. Per il match del Sinigaglia, in programma domenica alle ore 15, l'arbitro designato è Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Gli assistenti saranno Meli e Alssio, il quarto uomo Santoro. Marani e Serra saranno rispettivamente Var e Avar.