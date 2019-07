COMMISSO, L'amico: "Tornerà presto. Chiesa..."

Jack Gigli, allenatore White Plains Tigers ed amico personale di Rocco Commisso, oggi era a casa Milan in vista di una collaborazione, ed ha rilasciato un'intervista a Sportitalia: "Lunedì o martedì so che verrà in Italia (al riguardo la Fiorentina però smentisce, ndr) perché vuole capire tutto, vuole capire come funziona il fair play perché vuole spendere. In America ha fatto tanto per il calcio, ha costruito uno stadio che ha il suo nome e ha preso i Cosmos, ed ora sta combattendo perché ci siano le categorie professionistiche come in Europa. Se i fiorentini gli staranno vicini sono sicuro che farà bene. Chiesa? Quando eravamo a New York con Montella, gliel'ho chiesto direttamente, luii ha risposto che ha bisogno di giocatori come Chiesa per costruire una squadra da scudetto tra qualche anno magari"