COMMISSO, I miei giocatori hanno voglia di riniziare

Rocco Commisso, intervenuto ieri a Sport Mediaset, ha detto la sua anche sull'eventuale ripartenza del campionato: "Ci sono troppi poteri e troppa burocrazia. Spero che si arrivi alla decisione di lasciarci giocare perché il calcio è una grande industria in Italia. I miei giocatori hanno una gran voglia di iniziare di nuovo. Mettiamoci d'accordo e ricominciamo con dei regolamenti corretti. Non si può riniziare e poi se c'è un positivo, la squadra deve andare in quarantena per quindici giorni. Non è possibile. Non è così in Germania".

