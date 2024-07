COLPANI, Out dall'ultima sfida del Monza in Trentino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Proseguono le amichevoli del Monza in ritiro a Pontedilegno con l'ultima partita contro l'Alcione Milano per gli uomini di Nesta. Ancora assente dalla partita Andrea Colpani, grande obiettivo della Fiorentina per questo mercato estivo e ancora in attesa di capire quale sarà il suo futuro. La trattativa per ora è in stand-by con domanda e offerta che non collimano.