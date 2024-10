COLPANI (SKY), Palladino non mi ha messo pressione

FirenzeViola.it

Andrea Colpani, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il San Gallo valida per la seconda giornata di Conference League, dopo la doppietta realizzata contro il Lecce domenica scorsa: "Mi sono tolto un po' di polvere di dosso, cercavo il gol da un po' e desideravo farlo con la maglia viola, anche per questione di fiducia. Sono contento".

Perché ci ha messo un po' di tempo a ingranare? "Può essere stato anche per la questione fisica, oltre all'ambiente nuovo, dopo 4 anni di Monza. Ci ho messo un po' di tempo per ambientarmi ma ora sono molto contento".

Cosa le diceva Palladino in questo periodo non facile? "Non mi ha mai messo pressione e mi ha sempre detto di giocare come so, che gol e assist sarebbero arrivati".

Quali sono le sue ambizioni e quelle della squadra? "Siamo una squadra forte, dobbiamo lavorare sempre di più per migliorarci. A livello personale il mio obiettivo è quello di migliorare la stagione dello scorso anno, come squadra dico di fare il meglio possibile in Italia e in Europa".

Vorrebbe arrivare anche in Nazionale? "Sicuramente sì ma la convocazione arriverà se farò bene con la maglia viola. Cerco di fare il meglio possibile ogni giorno".