COLLOVATI, Credo che Commisso punterà su Berardi

Fulvio Collovati è intervenuto parlando dell'ottimo momento che sta vivendo la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non è stata la partita contro il Milan a darmi delle certezze positive. La Fiorentina l'ho vista un po' stanca forse nel secondo tempo contro l'Udinese, ma ha sempre messo in difficoltà le grandi squadre, sintomo che Italiano ha idee chiare. Si è ripetuto anche in un grande club come la Fiorentina perché la squadra è organizzata, ha entusiasmo, voglia, aggredisce alto l'avversario. E' sicuramente una delle sorprese positive di inizio campionato. Certo che alcune energie vanno gestite perché non si può sempre andare in avanti, ma, in ogni caso i viola sono totalmente diversi dalle scorse stagioni ed anche gli attaccanti sono messi in condizione di segnare, al di là della bravura di Vlahovic".

Vlahovic ha dei numeri spaventosi. E' forzato il paragone con Batistuta?

"Io sono sempre un po' restio a fare dei paragoni. Batistuta ha vissuto in un'epoca diversa, ha dimostrato di essere un goleador, il titolare dell'Argentina in quegli anni. Per Vlahovic le basi e le qualità ci sono, la voglia di emergere idem, mi auguro che il serbo possa ripercorrere la stessa strada, ma va lasciato giocare in pace. Le qualità non possono essere messe in discussione, spero possa ripercorrere la carriera di Batistuta".

Preferirebbe prendere Berardi o Ikoné?

"Dipende dalle strategie della Fiorentina. Se vuoi risultati immediati devi andare sul sicuro e quindi Berardi che sai essere di buona affidabilità. Se prendi un calciatore dall'estero devi mettere in preventivo l'impatto in Italia, parla un'altra lingua, la vita in spogliatoio è completamente diversa per lui, l'ambientamento... Tutto ciò va messo in preventivo. Io so che Commisso è molto ambizioso, penso che punterà su Berardi".