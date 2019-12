COIS, Toro-Viola? Stavolta chi perde rischia grosso

Il portala Torinogranata.it, in vista della sfida tra i granata e la Fiorentina di domenica, ha intervistato il doppio ex Sandro Cois, attualmente direttore tecnico e allenatore dei Giovanissimi al Margine Coperta. Ecco le sue dichiarazioni più importanti: "La gara di domenica sarà tesissima, non semplice. Entrambe le squadre devono vincere, perché chi mancasse i tre punti rischia grosso. Parlo soprattutto dei due allenatori, entrambi in una situazione particolare. Le assenze di Belotti e Chiesa? Una bella lotta. Belotti è determinante non solo per i suoi gol ma anche per il gioco complessivo del Toro, è uno dei pochi se non l'unico a fare la differenza. Come Chiesa che secondo me rappresenta almeno il 40% del gioco della Fiorentina, quando sta bene. Il tifo del Toro e della Viola? Sono due tifoserie molti simili e molto calde, due società che hanno dato tanto e vinto tanto. Normale che vogliano tornare ai loro fasti e che gravitino aspettative importanti. La loro dimensione deve essere l'Europa, pur con tutta la concorrenza che esiste adesso in serie A".