Cobolli Gigli su Palladino: "Non ha fatto male, ma sceglierei Mancini"

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ha commentato a TMW il futuro della panchina bianconera, citando anche Raffaele Palladino: "Ha fatto cose buone, anche con Fiorentina. Se ne è andato alla fine del campionato, ma mi pare che il modo con cui lo ha fatto sia stato un modo gentile per nascondere un'uscita spontanea. Ha tanta buona volontà, non tanta esperienza. Tra i due sceglierei Mancini".