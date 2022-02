CLASSIFICA, Missione 3 punti per riavvicinare l'Europa

La Fiorentina chiude stasera (fischio d'inizio alle ore 20:45) la venticinquesima giornata di Serie A nel monday night con lo Spezia. Per Vincenzo Italiano sarà una gara speciale, visto il suo trascorso glorioso sulla panchina bianconera e l'addio burrascoso della scorsa estate. Uno stadio pronto a contestare l'eroe della promozione in Serie A e della salvezza nella scorsa stagione cercherà di intralciare la strada della Fiorentina verso l'Europa: classifica alla mano, quella del Picco è un'occasione da non sprecare per i viola, che in caso di vittoria si porterebbero a -1 dal settimo posto occupato dalla Roma, posizione che a fine anno, in caso di vittoria della Coppa Italia da parte di una delle prime sei classificate in campionato, potrebbe valere la Conference League.

I viola partono per la Liguria con l'obiettivo chiaro dei tre punti, che in trasferta mancano dal successo di Bologna di inizio dicembre. Se riuscissero a fare bottino pieno, i ragazzi di Italiano si troverebbero quindi ad un punto dalla zona Europa con una partita da recuperare rispetto a Roma e Lazio (i biancocelesti sono sesti a quota 42 punti, +6 in classifica sulla Fiorentina). La strada per un ritorno in Europa passa quindi dal Picco.