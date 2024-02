CLASSIFICA, La Fiorentina ha 7 punti in più del 2023

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Classifiche a confronto dopo venticinque giornate di Serie A. Dopo l'Inter c'è il Bologna come squadra più migliorata rispetto al 2023. Molto positivo anche il bilancio della Fiorentina (+7), mentre Juve e Milan hanno rispettivamente 4 e 5 punti in più. Il Napoli sempre più giù. Meno ventotto punti: è questo il bilancio degli azzurri, oggi lontanissimi parenti di quelli di Spalletti. Difficile trovare di peggio: in negativo colpiscono comunque anche il -13 della Salernitana e il -12 dell'Udinese. I dieci punti di ritardo del Sassuolo spiegano l'esonero di Dionisi.

*Inter 66 punti (+16 rispetto alla Serie A 2022/23)

**Juventus 57 (+4)

Milan 53 (+5)

Bologna 48 (+12)

*Atalanta 46 (+4)

Roma 44 (-3)

Fiorentina 41 (+7)

Lazio 40 (-9)

*Napoli 37 (-28)

Torino 36 (-1)

Monza 36 (+3)

Genoa 33 (in Serie B)

Empoli 25 (-3)

Lecce 24 (-3)

Udinese 23 (-12)

Frosinone 23 (in Serie B)

*Sassuolo 20 (-10)

Hellas Verona 20 (+1)

Cagliari 20 (in Serie B)

Salernitana 13 (-13)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 25 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione