CLASSIFICA, Il confronto: viola a - 2 da un anno fa

Classifiche a confronto dopo 14 giornate di Serie A. Il Napoli capolista rispetto alla scorsa stagione ha tre punti in più. Situazione opposta per le prime due inseguitrici: il Milan ha due punti in meno, la Lazio ben 9 in più. I biancocelesti, al pari di Udinese e Salernitana, hanno il confronto migliore con la passata stagione. La Juventus ha sette punti in più rispetto a un anno fa, l'Inter quattro in meno. La Fiorentina due in meno. Ecco il dato delle 20 di Serie A.

Napoli 38 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 14 giornate)

Lazio 30 (+9)

Milan 30 (-2)

Juventus 28 (+7)

Inter 27 (-4)

Atalanta 27 (-1)

Roma 26 (+1)

Udinese 24 (+9)

Torino 20 (+3)

Fiorentina 19 (-2)

Salernitana 17 (+9)

Sassuolo 16 (-2)

Bologna 16 (-5)

Empoli 14 (-5)

Monza 13 (in Serie B)

Lecce 12 (in Serie B)

Spezia 10 (-1)

Cremonese 7 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-9)

Hellas Verona 5 (-14