Cioffi sulla sua Fiorentina: "Può ambire alla Champions. Pioli il top"

L'ex tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi, ha parlato della Fiorentina che sta nascendo dopo il ritorno in panchina di Stefano Pioli: "Da tifoso penso che il lavoro che sta portando avanti la società abbia logica. Firenze e la Fiorentina avevano bisogno di un allenatore come Pioli, che porti esperienza e qualità e che sappia come gestire i tanti giocatori di talento presenti in rosa. Io penso che possa lottare per entrare in Champions anche se non sarà facile vista la concorrenza. Intanto il primo segnale è stato quello di confermare i big, e poi sono arrivati acquisti intelligenti come Viti.

Lo trovo perfetto come lo è Fazzini. Pablo Marì? Di fatto è un centrocampista aggiunto anche se la sua caratteristica migliore è l'ambizione. Lavora tantissimo e non è affatto presuntuoso".