CINQUINI, Club ne usciranno con ossa rotte ma ora...

Oreste Cinquini, ex dirigente viola, ha parlato al TMW News della situazione in cui si trova il calcio per via del Coronavirus: "Il rinvio degli Europei dà tempo alla serie A di riprendere a fine maggio o a giugno, giocando tre volte la settimana. E' vero che ci sono le scadenze dei contratti al trenta giugno ma possiamo prolungare in via eccezionale questa stagione fino al 15 luglio e riprendere immediatamente il campionato successivo. Non vedo questo problema asfissiante. C'è tempo per assegnare titoli, le promozioni, le retrocessioni. Ora usciamo da questa situazione e poi il calcio tornerà ad essere il nostro divertimento. Le società ne usciranno con le ossa rotte, perché i bilanci saranno disastrosi: mancheranno gli introiti, gli sponsor. Ma tutti devono fare dei sacrifici. anche gli stessi calciatori devono cercare di aiutare questo mondo che ha dato tanto a noi, a me in primis. I giocatori si devono rendere conto che un sacrificio oggi è il loro bene domani"