CIES, Viola 5ª tra i club con più "azzurrabili" in campo

Il CIES Football Observatory ha elaborato un’interessante statistica sui club di Serie A sulla base dei minuti in cui hanno schierato i calciatori convocabili dal Ct Luciano Spalletti. Si parla, quindi, di tutti i giocatori di nazionalità italiana o di coloro che hanno i requisiti per poter essere chiamati. Fra i club che schierano più italiani c’è anche la Fiorentina, quinta in classifica con una percentuale del 45,5% legata ai minuti a disposizione. In questa particolare graduatoria al top c’è il Monza, primo avendo schierato giocatori italiani per il 78,3% dei minuti a disposizione. Sul podio anche il Frosinone di Di Francesco con un 69,7% e al terzo posto l’Empoli, con un 56,7%. Poco sotto gli azzurri la Lazio che supera il 50% dei minuti con questa statistica e subito dopo la Viola di Italiano. Di seguito, la top 10:

1- Monza – 78,3%

2- Frosinone – 69,7%

3- Empoli – 56,7%

4- Lazio – 55,5%

5- Fiorentina – 45,5%

6- Hellas Verona – 44,8%

7- Cagliari – 42,1%

8- Roma – 41,9%

9- Inter – 39,6%

10- Juventus – 39,3%

Tra le altre big, il Napoli si trova lontano con una quota del 29,9%, ma è il Milan la big che ha dato l’apporto minore in tal senso, con una percentuale dell’11,6% di minuti totali giocata da italiani.