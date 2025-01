CHRISTENSEN, Esordio in maglia Salernitana a Pisa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oliver Christensen ha esordito oggi con la sua nuova maglia della Salernitana nella sconfitta dei granata in Toscana, contro il Pisa lanciato in classifica al secondo posto del campionato cadetto. Un esordio non particolarmente da ricordare per il portiere di proprietà della Fiorentina - arrivato in Campania in prestito secco fino al termine della stagione - visto che i suoi escono senza punti da una partita che aveva visto gli avversari in 10 dal quarto minuto di gioco. In più, sul gol preso, l'estremo difensore danese è stato un po' indeciso e con i complici Lochosvhili e Jaroszynski ha sostanzialmente regalato il gol che ha deciso la sfida a Moreo.