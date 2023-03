CHIESA, Visita ok: rientro con Verona o Inter in Coppa

FirenzeViola.it

Il volo in giornata a Innsbruck, il blitz alla clinica Hochrum, il sospiro di sollievo. Federico Chiesa, ieri in Austria dal professor Christian Fink è rientrato a Torino più sereno. Merito delle rassicurazioni ottenute dal guru di Innsbruck. Fink ha visitato il numero 7 e ascoltato le sensazioni dell’attaccante bianconero, preoccupato dopo i recenti fastidi al ginocchio destro (non quello operato).

La visita di ieri è andata bene. Ma soltanto nelle prossime ore si capirà se il 25enne azzurro sarà a disposizione già sabato, quando la Juventus riprenderà il cammino all’Allianz Stadium contro il Verona, o dagli appuntamenti successivi. Martedì prossimo è in programma l’andata delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Tutto (o quasi) dipenderà dalla chiacchierata che vedrà protagonisti nelle prossime ore Chiesa e Massimiliano Allegri.