CHIESA, Il punto sulla sua situazione dopo l'esclusione

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione legata a Federico Chiesa, non convocato per l'amichevole con il Brest e messo sul mercato: l'ex Fiorentina non rientri nei piani tecnico-tattici di Thiago Motta. Si sta comunque allenando con il gruppo dopo esser rientrato dall'Europeo, ma è considerato in uscita. Al momento però non è ancora arrivata un'offerta concreta per lui, c'è stato un interessamento della Roma che ha poi preso Soulé. Anche dalla Premier non sono arrivate offerte concrete e la cosa può bloccare il mercato in entrata. Saranno infatti necessarie alcune uscite per finanziare i prossimi acquisti.