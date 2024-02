CHIESA, Futuro in bilico, Gudmundsson possibile sostituto

FirenzeViola.it

Altra prestazione opaca per Federico Chiesa e come sottolinea La Gazzetta dello Sport,, torna d'attualità la possibilità di un futuro lontano da Torino per l'ex Fiorentina. Ieri il suo agente Fali Ramadani era allo Stadium per assistere dal vivo alla sfida vinta 3-2 contro il Frosinone. Probabile un nuovo confronto con la dirigenza per discutere di un rinnovo del contratto che, al momento, è tutt'altro che imminente.

Chiesa è legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2025 ed è probabile che, senza rinnovo, la Juventus prenderà in considerazione la sua cessione dinanzi a una buona offerta. La Juventus spera di prolungare il matrimonio, ma di scontato non c’è nulla. Non a caso alla Continassa, oltre a voler blindare Kenan Yildiz, stanno sondando Felipe Anderson, in scadenza di contratto con la Lazio, e seguono con grande attenzione Albert Gudmundsson, seconda punta del Genoa.