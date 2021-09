CHIELLINI, Domani serve lucidità. Il mio rinnovo...

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara dell'Italia con la Svizzera. Ecco le sue parole: "Quella di domani è una gara importante e lo sarebbe stata anche in caso di successo contro la Bulgaria. Non credo sarà decisiva, me lo auguro perché sarebbe decisiva solo in caso di sconfitta. E' importante, molto importante, ma in caso di pareggio o vittoria non sarà determinante. Servirà lucidità, la prima gara di settembre è sempre la più ostica. Contro la Bulgaria abbiamo pagato dazio, accadde anche un anno fa (contro la Bosnia, ndr) e speriamo ora di fare lo stesso percorso".

Il pari con la Bulgaria come è stato assimilato? Questa squadra negli ultimi tre anni qualche piccolo passo falso l'ha affrontato, forse però è stato meno percepito perché è arrivato in Nations League a cui si tiene meno. Ma quel pizzico in più che deve arrivare dalla testa domani arriverà..."

Il rinnovo di due anni con la Juve? "I due anni sono più per evitare di star lì a discutere ogni volta, ma io mi godo il momento. Ora sto bene, sono felice, senza pormi limiti ma anche senza darmi traguardi troppo lontani".