CHIARUGI, Mi piacerebbe vedere Maggiore in viola

L'ex viola Luciano Chiaurgi ha parlato così della Fiorentina e del rinnovo di Italiano: "La sua permanenza è fondamentale per chiarire le prospettive futuro. Sono sicuro che a livello di innesti qualcosa si muoverà presto, ma anche in uscite dato che ci sono giocatore in bilico come Piatek e Callejon. Odriozola e Torreira vanno rimpiazzati con profili all'altezza. Poi fra poco ci sono i play off di Conference League e che non superarli vorrebbe dire iniziare la stagione in salita. Mi fido di Italiano che è bravo a far rendere al massimo tutti i giocatori e in tal senso mi piacerebbe vedere in viola Maggiore".