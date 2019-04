CHIARUGI, Della Valle siate chiari

La redazione di TuttoMercatoWeb.com, ha intervistato in esclusiva Luciano Chiarugi, doppio ex della sfida fra Fiorentina e Napoli

Che differenze ci sono tra il Napoli in cui giocavi tu e quello attuale?

"Il calcio in generale in questi decenni è cambiato molto, io a Napoli sono stato due anni e mi sono affezionato alla maglia e alla città, perché era così che succedeva allora: non c'erano ancora i procuratori e ogni giocatore sceglieva da solo la nuova squadra e per questa dava tutto se stesso... Il vero periodo d'oro del Napoli è stato quello in cui ci giocava Maradona, e i tifosi napoletani si meritavano quelle vittorie. Il Napoli di questi ultimi anni è tornato alla gloria, ma nella stagione in corso la squadra gioca e fa risultati solo a sprazzi, forse perché la Champions le prosciuga molte energie o forse anche perché bisognava avere qualche campione in più...".

Domani la Fiorentina ospiterà il Napoli, che partita ti aspetti?

"Il Napoli ha dimostrato contro il Chievo che non è in crisi come si diceva, ma ha molto la testa alla Champions League, perciò spero che la Fiorentina, che nelle ultime due partite ha mostrato importanti segni di ripresa, possa battere gli azzurri, cosa che le darebbe morale e classifica".

Quali cose deve invece migliorare ancora la Fiorentina?

"Prima ancora di parlare di cosa deve migliorare la Fiorentina, è necessario che la famiglia Della Valle sia chiara sui progetti per il futuro della Società, sugli investimenti e sul nuovo stadio. E' giusto che i tifosi sappiano se la Società ha ancora voglia di investire per raggiungere traguardi importanti o se vuol vivacchiare come ha fatto in questi ultimi due anni, così i tifosi sapranno cosa aspettarsi e non coltiveranno illusioni".

Cosa mi dici invece della Fiorentina Primavera, che in questi giorni sta giocando un buon Torneo di Viareggio?

"Il settore giovanile viola è sempre stato molto preparato, uno dei migliori in Italia, e la Primavera ha un ottimo organico, importante e collaudato, con anche molti ragazzi stranieri. Io credo che la primavera viola abbia le carte in regola per vincere questa Coppa Carnevale, anche se non deve fare nessun passo falso, perché qui non si recupera come in campionato, un errore in uno scontro diretto costa l'eliminazione...".