Che partita tra Juventus e Inter, alla fine vincono i bianconeri 4-3

La Juventus batte l'Inter 4-3 dopo una partita in cui succede di tutto allo Stadium. Decide la sfida una perla di Adzic al 91': un tiro dalla distanza che si insacca alle spalle di Sommer e fa esplodere di gioia i bianconeri. Prima della rete decisiva, aveva segnato una doppietta Calhanoglu per l'Inter oltre al gol di Thuram. Per la Juventus invece reti di Kelly, Yildiz e Thuram oltre al gol finale di Adzic.