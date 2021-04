INDISCREZIONI DI FV VIOLAZZURRI, TAMPONI NEGATIVI: DOMANI ALTRO TEST Dopo le ultime importanti novità sui positivi al Covid-19 direttamente collegate al ritiro dell'Italia a Coverciano c'era tanta attesa per l'esito dei tamponi in casa Fiorentina di Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi. Secondo quanto raccolto da... Dopo le ultime importanti novità sui positivi al Covid-19 direttamente collegate al ritiro dell'Italia a Coverciano c'era tanta attesa per l'esito dei tamponi in casa Fiorentina di Gaetano Castrovilli e Cristiano Biraghi. Secondo quanto raccolto da... NOTIZIE DI FV RIBERY, EVITATA LA STANGATA. IL FUTURO È ANCORA INCERTO Per fortuna, almeno, il Giudice Sportivo non si è rivelato troppo duro, riservando una sola giornata di squalifica a Franck Ribery dopo la brutta entrata riservata a Zappacosta all'inizio del secondo tempo, che gli è costato l'espulsione. Il rischio di... Per fortuna, almeno, il Giudice Sportivo non si è rivelato troppo duro, riservando una sola giornata di squalifica a Franck Ribery dopo la brutta entrata riservata a Zappacosta all'inizio del secondo tempo, che gli è costato l'espulsione. Il rischio di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi