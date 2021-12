CHAMPIONS, Pallina sbagliata, alle 15 nuovo sorteggio

L'Atletico Madrid ha proposto ricorso sul sorteggio e la Uefa ha deciso di ripetere il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale, alle 15. Ci sarebbe infatti stato un errore con la pallina del Manchester United mancante nell'urna del sorteggio dei Colchoneros, nonostante fosse una potenziale avversaria, che così hanno proposto ricorso. La Uefa ha specificato che si è trattato di un errore tecnico. Il sorteggio, ricordiamo, era stato benevolo per le due italiane Juve ed Inter che avevano pescato rispettivamente Sporting ed Ajax, il nuovo sorteggio rimette tutte le avversarie in gioco.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.