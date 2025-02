Champions, la Juventus va ai supplementari. Avanti Real Madrid e PSG

La Juventus subisce il 2-1 del PSV Eindovhen nei 90 minuti e si giocherà l'accesso agli ottavi di finale di Champions League ai tempi supplementari in una PSV Arena che si è esaltata per la partita dei suoi giocatori, capaci di ribaltare il risultato dell'andata e di andare più volte vicini al gol che avrebbe chiuso i discorsi. Mattatore della sfida l'ex Inter Ivan Perisic che prima ha segnato un gran gol per il momentaneo 1-0, poi dopo un gran gol di Weah che pareggia i conti per pochi minuti, ha servito l'assist a Saibari che ha bucato per la seconda volta Di Gregorio per il 2-1 con cui si sono chiusi i tempi regolamentari. La partita si deciderà ai supplementari.

Sugli altri campi della competizione tutto facile per il PSG contro il Brest ma anche per il Real Madrid contro il Manchester City: incredibilmente al Bernabeu non c'è partita, con i blancos che passano il turno asfaltando la squadra di Guardiola 3-1 grazie alla tripletta di Kylian Mbappé. A nulla serve la rete nel finale di Nico. Notizia pessima per tutto il calcio italiano: con questa vittoria la Spagna fa un ulteriore passo in avanti nel ranking. Sull'altro campo il PSG ara il Brest 7-0: in rete anche l'ex Napoli Kvarakhtskelia.