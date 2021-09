CHAMPIONS, La Juve batte il Chelsea 1-0: Chiesa-gol

Successo prestigioso per la Juventus che nella seconda giornata della fase a gironi della Champions League ha sconfitto i campioni d'Europa del Chelsea per 1-0 grazie al gol dell'ex viola Federico Chiesa al 46' su assist di un altro ex viola come Federico Bernardeschi. Con questo successo i bianconeri salgono a quota 6 punti nel proprio girone, in testa. Questi i risultati in Champions delle altre gare di stasera:

Atalanta-Y. Boys 1-0

Zenit-Malmoe 4-0

Bayern Monaco-D.Kiev 5-0

Benfica-Barcellona 3-0

Manchester U.-Villarreal 2-1

Salisburgo-Lille 2-1

Wolfsburg-Siviglia 1-1