Champions: il Napoli rimane presto in dieci e si arrende al Manchester City

Il Napoli si è dovuto arrendere ad Haaland e al Manchester City che ha vinto così 2-0. Se già per la squadra italiana tenere testa al City era un'impresa, l'espulsione di Di Lorenzo già al 21' spiana la strada agli inglesi, con Conte costretto a sacrificare già nel primo tempo De Bruyne per far entrare Olivera. Per i primi 45 minuti però il Napoli tiene, è nella ripresa che deve piegarsi prima ad Haaland che al 56' sblocca la gara e a Doku che raddoppia al 65'.