CHAMPIONS, Il Bologna di Italiano fa la storia, ma esce: 2-1 al Dortmund

Notte da leggenda per il Bologna di Vincenzo Italiano: alla settima partita, arriva la prima vittoria in Champions League nella storia del club emiliano. Lo fa in rimonta, battendo 2-1 in rimonta il Borussia Dortmund, finalista della scorsa edizione. La rete di Guirassy su rigore generoso concesso al 15' viene ribaltata in due minuti, a metà ripresa, dai gol di Dallinga e Iling Junior. Tre punti che non servono alla classifica di Champions, col Bologna che, a causa degli altri risultati, esce dalla competizione con 5 punti fatti e una gara ancora da giocare contro lo Sporting Club. Un successo - festeggiato come un trofeo al Dall'Ara, da uno scatenato Italiano e da tutti i 25mila presenti - che però serve molto in chiave Ranking all'Italia, visto che arriva con una diretta concorrente alle prime due posizioni come la federazione tedesca.

Nell'altra gara che ha coinvolto un'italiana in serata, novanta e passa minuti di pura noia in Belgio per una Juventus che pareggia 0-0 sul campo del Club Brugge. Un solo tiro per parte e una prestazione in calo da parte della squadra di Thiago Motta, che con un punto dice addio alla possibilità di passare direttamente agli ottavi e si accontenta del pass per i playoff di febbraio.