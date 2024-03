CHAMPIONS, Formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle 21 fischio d'inizio per Barcellona-Napoli, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale della Uefa Champions League. L'andata era finita con un pareggio per 1-1 e il Napoli spera di accedere ai quarti anche per sperare nel Mondiale per Club a discapito della Juve (il primo slot per le italiane è già dell'Inter). Ecco le formazioni scelte dai due allenatori:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; Gündogan, Christensen, Fermín; Joao Félix, Lewandowski, Lamine Yamal. Allenatore: Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Traoré, Lobotka, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.