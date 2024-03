CHAMPIONS, Ecco tutti i sorteggi di quarti e semifinali

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di sorteggi, a Nyon. Alle 14:00 per i quarti e le semifinali di Conference League, mentre sono già state estratte le gare per la Champions League. Dall'urna è emerso che gli accoppiamenti per i quarti (andata 9 e 10 aprile, ritorno 16 e 17 aprile) saranno Arsenal-Bayern Monaco, Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Real Madrid-Manchester City e PSG-Barcellona.

Quanto alle semifinali le partite saranno: Atletico Madrid o Borussia Dortmund contro PSG o Barcellona; e Arsenal o Bayern Monaco contro Real Madrid o Manchester City.