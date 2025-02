Champions, Conçeicao studia un Milan a quattro punte per il Feyenoord

Potrebbe essere un Milan a quattro stelle e a trazione decisamente anteriore quello di domani contro il Feyenoord, per i playoff di Champions. Con Rafael Leao e l'atteso ex Santiago Gimenez, Pulisic e Joao Felix completerebbero il quartetto d'attacco anche se al posto di quest'ultimo potrebbe giocare un difensore in più.

“Non è che abbiamo tante soluzioni, siamo in 15 più Camarda e Bartesaghi; tra infortuni e giocatori fuori lista abbiamo qualche difficoltà, ma anche loro hanno degli infortunati. Noi allenatori dobbiamo trovare delle soluzioni" ha detto il tecnico portoghese che alla domanda sulle quattro punte ha risposto buttando acqua sul fuoco: "Si gioca in 11, l'equilibrio si fa con tutta la squadra. Ibra intanto ha detto che ho due squadre, ma ho più di due squadre con tutto il settore giovanile. Vogliamo fare bene. Per l'equilibrio si lavora. Non è che avendo tanti giocatori offensivi fai più gol e se hai tanti difensori non prendi gol. Ci sono tanti momenti del gioco e noi abbiamo bisogno di questo equilibrio".