CESENA, Edoardo Pierozzi regala la Serie B: che festa

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Edoardo Pierozzi porta il Cesena in Serie B. Una rete del classe 2001 in prestito dalla Fiorentina manda i romagnoli in paradiso, segnando all'87' della partita in casa contro il Pescara su assist da punizione di Donnarrumma. I bianconeri vincono il proprio girone con quattro giornate d'anticipo e tornano nella serie cadetta sei anni dopo l'ultima volta. Grande festa per i 15mila del Manuzzi.