CEROFOLINI, Tornerò più forte di prima, promesso

Michele Cerofolini ha affidato ad un post Instagram il suo personale pensiero dopo l'ennesimo infortunio subito. Il portiere classe '99, tornato alla Fiorentina dopo la stagione in prestito alla Reggiana, sui social si è sfogato dopo la lesione del legamento crociato anteriore rimediata due giorni fa a Moena, mostrando però anche tutta la determinazione e la voglia di rientrare prima possibile in campo: Ci risiamo…purtroppo ancora un’altra volta mi dovrò fermare per qualche mese. Non mi fermerò nemmeno questa volta, dopo l’operazione ripartirò con il sorriso e la determinazione che hanno sempre fatto parte di me, perché per abbattermi ci vuole ben altro! Ringrazio la vicinanza delle persone che hanno pensato solo un secondo a me mandandomi un semplice messaggio Tornerò più forte di prima promesso.

Questo il commento del portiere viola, che prima dell'infortunio sembrava destinato a lasciare la Fiorentina (su di lui, tra le altre, era forte l'interesse della Ternana).