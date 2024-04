CEO GENOA, Gudmundsson? Vogliamo le migliori condizioni

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il CEO del Genoa Andres Blazquez ha parlato di Albert Gudmundsson, a gennaio nel mirino della Fiorentina e ora seguito da diverse squadre italiane ed estere, ai microfoni di CaughtOffside: "Abbiamo avuto già diversi interessi su Albert nelle scorse settimane. Abbiamo un rapporto molto stretto con lui, per noi è come una famiglia. Sappiamo quali sono le sue priorità e troveremo un accordo per cederlo o per farlo rimanere. Abbiamo aumentato in modo significativo il suo stipendio per farci considerare da lui un’opzione, sappiamo che sta bene. Alla fine molto dipende dai suoi obiettivi personali. Si trova benissimo al Genoa, in città ed è uno dei calciatori più amati della squadra. Sarà una decisione personale, vedremo cosa accadrà".

Sul prezzo: "Se serviranno più di 30 milioni? Dovremo trovare il giusto bilanciamento tra quello che vuole Albert è quello che vogliamo noi. Noi non vogliamo imporre niente a nessuno".