CASTROVILLI, Il trasferimento alla Lazio è una rinascita

Dopo l'annuncio ufficiale di ieri oggi Gaetano Catrovilli si è presentato ai tifosi della Lazio attraverso un'intervista rilasciata a Lazio Style Channel. Questo un estratto delle dichiarazioni dell'ex centrocampista viola: "Questo trasferimento per me significa rinascita, dopo due anni veramente di buio sento delle sensazioni molto positive. Ho voluto fortemente la Lazio, ora sono felice. Sento di avere una scintilla dentro di me, spero che nasca il fuoco, ho voglia di rifarmi. Voglio raggiungere tanti obiettivi, il primo è far contenti i tifosi della Lazio. Prima di tutto far bene col club, poi riconquistarmi la Nazionale. Sono un ragazzo timido, ho tenuto tanto le emozioni in questo periodo. Quando è arrivata la firma mi sono liberato. Ho trovato un gruppo fantastico. Non solo i miei compagni, ma anche chi c’è dietro le quinte".

Il trequartista pugliese, che ricordiamo è arrivato alla Lazio a parametro zero dopo lo svincolo dalla Fiorentina, ha parlato della scelta del 22 come numero di maglia: "Il 22? Per Kakà, ma soprattutto l'ho scelto per mio figlio, è nato il 4 febbraio. 2+2=4. Essere genitore è un’emozione incredibile. Lo devo a mia moglie, lei e mio figlio mi hanno dato una grande forza dopo il secondo infortunio, è stato molto difficile. Grazie a loro sono riuscito a superare questo ostacolo che era gigantesco".