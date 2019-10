CASTROVILLI, Ieri quarto giallo: è entrato in diffida

Non solamente gol, assist ed una serata da protagonista assoluto, perché ieri sera, nella vittoria per 1-2 della Fiorentina in casa del Sassuolo, il centrocampista viola Gaetano Castrovilli ha rimediato un'ammonizione, la quarta in questa campionato per lui. E come si evince anche dal comunicato diramato oggi dal Giudice Sportivo, il numero 8 gigliato è entrato ufficialmente sotto diffida.