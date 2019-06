CASTROVILLI, Cellino vuole portarlo al Brescia

Il Brescia ha come unico obiettivo Gaetano Castrovilli. A riportarlo nella sua edizione odierna in edicola è Il Giorno che spiega come Cellino voglia portare alle Rondinelle in tutti i modi il centrocampista quest'anno in forza alla Cremonese. In ogni caso il 23enne tornerà alla Fiorentina e, qualora il club lombardo volesse acquistarlo, dovrà fare i conti con quella che sarà la volontà di Commisso e dei suoi uomini mercato quindi Joe Barone e, con ogni probabilità, Daniele Pradè.