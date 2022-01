CASOLINI (RSI), Cabral-Fiorentina il colpo dell'anno

Nicolò Casolini, giornalista di Radiotelevisione svizzera (RSI), ha così parlato di Arthur Cabral, attaccante del Basilea in procinto di essere un nuovo giocatore viola: "La Fiorentina ha fatto il colpo dell'anno. Questo è un acquisto di un calciatore vero: completo, tecnico ma con grande rabbia. Sa far gol da dentro e fuori area ma anche su punizione. Non ha segnato solo nel campionato svizzero e il fatto che deve far riflettere è che il Brasile l'abbia convocato ad ottobre per giocare in nazionale. Magari non farà 17 gol in un solo girone, perché ci vuole l'ambientamento e non so se tirerà i rigori, ma segnerà e tra uno-due anni sarà cercato dai grandissimi club. Sono sorpreso l'abbia preso la Fiorentina, è il miglior acquisto possibile".