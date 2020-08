CASO SESTINI, Due denunciati e tre possibili Daspo

Dopo l'aggressione al noto fotoreporter del Corriere Fiorentino, Massimo Sestini, sono scattati i provvedimenti della Questura fiorentina, con la polizia intervenuta al momento dell'aggressione. Nella nota della Questura infatti si legge che sono stati identificati e denunciati due giovani ultrà di 26 e 29 anni del gruppo “1926” della curva Fiesole, ritenuti responsabili dell’aggressione di un noto fotoreporter avvenuta a Firenze lo scorso mercoledì sera su Ponte Santa Trinita, in occasione dei festeggiamenti per l’anniversario della fondazione della squadra viola.

I due sono stati denunciati dalla Digos di Firenze - Squadra Tifoserie, per i reati in concorso di violenza privata aggravata dall’aver commesso il fatto in occasione di una manifestazione pubblica e per danneggiamento. Nella circostanza il noto giornalista stava passando su Ponte Santa Trinita - è la ricostruzione -quando ha notato una trentina di tifosi che stavano per srotolare uno striscione. Il reporter, secondo le ricostruzione fornita dalla questura, si è fermato per scattare delle foto col proprio telefonino, ma è stato avvicinato da alcuni ultrà che lo hanno spintonato e minacciato, costringendolo a desistere dal fare fotografie. Quando poi la vittima si è qualificata come giornalista, ne è scaturita una reazione ancora più violenta dei tifosi: gli è stato detto che le foto le avrebbe potute vedere sul gruppo facebook “fuori dal coro” e mentre il più giovane gli ha strappato il telefonino di mano scaraventando l’oggetto a terra, il 29enne, con il piede, lo ha schiacciato cercando di renderlo inutilizzabile.

Nella circostanza anche un altro passante, trovatosi lì per caso, è stato allontanato con urla e cori dal gruppetto perché aveva tentato di redarguire i tifosi in merito al loro comportamento in riferimento anche all’accensione di alcuni fumogeni in un luogo di interesse storico. I due ultrà identificati, oltre a rispondere dei succitati reati, verranno anche denunciati in concorso con un terzo ultrà fiorentino di 20 anni (individuato sempre dalla Digos) per manifestazione non preavvisata ed accensione pericolosa di fumogeni. Nei confronti degli indagati verranno inoltre avviate le procedure per l’adozione del DASPO che inibisce l’ingresso negli stadi a chi, in occasione di manifestazioni pubbliche, si rende autore di condotte violente nei confronti di persone o cose. Le indagini della Digos continuano per identificare, oltre ai tre soggetti già noti e con provvedimenti di DASPO in atto per pregressi episodi, ulteriori elementi del gruppo responsabili dell’aggressione.