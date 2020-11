CASINI, Viola Park-Fendi, che doppietta! Progettisti viola...

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, ha parlato degli investimenti sul territorio, Viola Park e stabilimento Fendi per i quali ha avuto grande spazio anche sul Sole 24ore in un periodo di grande depressione: "Abbiamo fatto una doppietta incredibile, è un raggio di sole in questa tempesta che stiamo vivendo sotto tutti i punti di vista, sanitario e economico. Al di là del lustro che ci danno, sono investimenti sul lavoro, per i posti di lavoro sia edili ora che successivamente all'interno, importanti per riuscire ariprenderci dalla crisi. Festa dell'lio? E' nella tradizione di Bagno a Ripoli che non dimentica il suo passato rurale e la bellezza delle colline. C'è il Viola Park e Fendi ma ci sono tanti altri progetti su questo territorio, quello che viene chiesto dalle imprese è il rispetto dei tempi perché gli investimenti siano realizzabili in tempi moderni. Viola Park? C'è la pubblicazione del burd obbligatoria e sappiamo che i progettisti viola stanno lavorando sodo per mettere la prima pietra a gennaio anche se alcuni lavori sono già partiti, nella vecchia villa. Speriamo sia un segnale di ripartenza, dobbiamo combattere il virus con i nostri comportamenti ma sapere anche che in fondo al tunnel c'è una luce.