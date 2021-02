CASINI, Quest'inaugurazione speranza per il futuro

Il primo a prendere la parola all'inaugurazione dei cantieri al Viola Park è stato il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini: "Non posso nascondere che siamo felici di essere qui, in un momento come questo, di grave crisi pandemica ed economica. Questo è più di un'inaugurazione di un cantiere, è un segnale di speranza e fiducia per il futuro. Questo investimento da oltre 75 milioni rappresenta probabilmente il più grande che ci sia mai stato, sicuramente tra i più importanti attualmente nel territorio fiorentino. Un grande orgoglio per questo grande momento, col primo albero inauguriamo un patrimonio della storia viola ed esserne parte attiva è per noi motivo di orgoglio. Da quando sono iniziate le discussioni è passato un tempo molto rapido, eccellente per il nostro paese. Potrei considerarli europei e, se il presidente mi permette, forse anche statunitensi. Quando si arriva in fondo al percorso si ha la sensazione che non ci siano ostacoli, ma sono stati numerosi. Ha premiato il gioco di squadra straordinario. Tutti gli enti chiamati ad intervenire hanno lavorato di squadra per risolvere le varie questioni sollevate e raggiungere il traguardo. Ringrazio il team di architetti coordinati da Casamonti, davvero di alta professionalità. Bagno a Ripoli è un territorio di grande opportunità, ma che richiede attenzione al paesaggio e all'ambiente, siamo in un angolo preziosissimo della nostra Toscana. Qui le colline si aprono sul Chianti, a sole 4 miglia dal centro storico di Firenze... Un territorio di grande livello che aveva bisogno di un progetto di alto livello, che la Fiorentina è riuscita a realizzare".