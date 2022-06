CASINI, Commisso tiene molto alla Fiorentina. Jovic...

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto per parlare dei temi legati alla Fiorentina, cominciando dal rinnovo di Vincenzo Italiano: "Sono molto felice, ma me lo aspettavo. La firma mette le basi sul futuro e con lui c'è più fiducia. Jovic? Un campione vero che ai Mondiali si alternerà con Vlahovic. Venisse, sarebbe un trasferimento importante, malgrado sia da recuperare. Non è come prendere in prestito un secondo portiere, ma un attaccante fortissimo che ha vinto la Champions League pur giocando poco perché coperto da un certo Benzema. Farebbe crescere i viola. La società, da quel che so io, vuole operare bene sul mercato. Cabral? Sarà un valore aggiunto, sa segnare anche in Conference e lo ha dimostrato. Farà tutta la preparazione quest'anno. Non tutti possono prendere i top player, alcuni come noi devono lavorare diversamente. Commisso? Lui è arrivato dove nessuno è mai riuscito e dopo il campionato gli ho fatto i complimenti. Tiene molto alla Fiorentina e credo che bisognerebbe essere più contenti di quanto fatto fino ad oggi perché i fatti sono importanti: da due quasi retrocessioni siamo passati alla Conference League".